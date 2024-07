Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune ca ” nimic nu poate fi mai crud, mai abject decat a folosi acea influența, autoritate in scopul manipularii minorilor”, referitor la doua subiecte de presa, in mai puțin de patru zile, de infracțiuni produse asupra minorilor. Primul caz este cel ”antrenorului de genii”, prins in flagrant, chiar in timp […] The post Alina Gorghiu: Nimic nu poate fi mai crud decat a folosi autoritatea in scopul manipularii minorilor appeared first on Puterea.ro .