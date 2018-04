Alina Gorghiu spune, intr-o postare pe Facebook , ca pe 29 martie a trimis o scrisoare catre Comisia Juridica și pentru drepturile omului din cadrul APCE prin care a solicitat, in numele PNL, sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției de la Strasbourg, iar luni a prezentat situația in Comisia Juridica. ”Ce vreau sa va spun de pe acum: nici eu și nici PNL nu dorim sa inceapa o procedura de monitorizare a Romaniei, dar ar fi un lucru extraordinar daca s-ar decide sesizarea Comisiei de la Veneția pentru a fi emis un aviz in ceea ce privește legile justiției. Asta am cerut, noi…