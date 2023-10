Alina Gorghiu negociază condițiile de extrădare cu Mexic și Canada Ministrul Justiției a demarat o serie de demersuri pentru a imbunatati cadrul legal privind extradarea, cu tari precum Canada si Mexic. Alina Gorghiu are in vedere incheierea unor asemenea tratate bilaterale cu 13 state. „Legea anti-fugari, inițiata de Ministerul Justiției a fost adoptata in ședința de Guvern de azi! Cei care se vor sustrage de la executarea pedepselor, vor primi in plus pedeapsa pentru evadare! Doar anul acesta, au fost aduși in Romania, 621 de fugari”, a anunțat pe pagina sa de Facebook, ministrul Justiției, Alina Gorghiu. „Trebuie sa ințelegem cu toții ca nimeni nu e mai presus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

