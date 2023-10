Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei are ca „prioritate zero” pe agenda tema fugarilor, a afirmat, vineri, ministrul Alina Gorghiu, care a informat ca peste 600 de persoane care se sustrageau executarii pedepselor au fost aduse de autoritati inapoi in Romania in acest an. „Ministerul Justitiei are ca prioritate zero…

- Ministrul Justiției a transmis un mesaj video prin care anunța ca are ca prioritate zero, pe agenda, tema fugarilor. Alina Gorghiu susține ca de la inceputul anului au fost aduși in țara peste 600 de fugari. „E important sa stiti ca Ministerul Justitiei are ca prioritate zero pe agenda tema…

- Ministerul Justitiei are ca „prioritate zero” pe agenda tema fugarilor, a afirmat, vineri, ministrul Alina Gorghiu, care a informat ca peste 600 de persoane care se sustrageau executarii pedepselor au fost aduse de autoritati inapoi in Romania in acest an, potrivit Agerpres.

- “Parinti, va rog sa vorbiti cu copiii vostri! Putem sa-i ajutam! Sunt lucruri pe care le-am descoperit cu mare tristete citind eseurile trimise la Ministerul Justitiei de catre liceeni, in cadrul concursului 'Legile se aplica si pe Net”.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat duminica pentru News.ro, despre cazul Benny Steinmetz, ca organele romane de politie l-au identificat pe fugar in Cipru, unde a fost retinut in baza mandatului european de arestare, iar instantele cipriote trebuie sa decida daca dispun sau nu predarea lui…

- Cei care produc accidente sub influența drogurilor nu beneficiaza de suspendarea executarii pedepsei. Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a precizat, duminica la Campulung Muscel, referitor la tanarul care s-a suit drogat la volan si a ucis alti doi tineri intr-un accident rutier in localitatea 2 Mai,…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, in timpul unei vizite la Tribunalul Arad, ca aducerea in Romania a lui Darius Valcov este o chestiune de cateva zile."Este o procedura in curs, statul italian, prin Ministerul Justitiei, a luat legatura cu Politia Romana. E o problema de zile,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, s-a intalnit miercuri cu Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene in Romania, cu care a discutat despre legea pensiilor de serviciu.„Deciziile CCR trebuie respectate, iar Parlamentul trebuie sa gaseasca o formula de echilibru intre jurisprudența CCR…