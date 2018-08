Stiri pe aceeasi tema

- Alina Gorghiu ii transmite ministrului Internelor ca va raspunde pentru violențele de la protestul din 10 august, incurajandu-i pe cei care au avut de suferit sa depuna plangeri penale. De asemenea, senatorul PNL cere ministrului sa spuna, printre altele, care a fost cantitatea de substanțe iritante…

- Liderul liberal Alina Gorghiu, intr-o postare pe Facebook, spune ca social-democrații vor raspunde pentru acțiunile violente din Piața Victoriei. Afirmațiile liderului PNL vin in contextul in care ministrul de Interne a fost citat de parlamentari pentru a raspunde intrebarilor legate de evenimentele…

- 'Am avut o sedinta a Comisiei de aparare din Camera Deputatilor. Era o sedinta ordinara, anuntata cu mult timp inainte, facea parte din programul uzual al Comisiei. Nu era vorba de nicio alta aprobare, insa in momentul in care am introdus pe ordinea de zi solicitarea audierii celor implicati in evenimentele…

- Miniastrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei și șeful Jandarmeriei vor merge marți la audieri în Parlament, pentru a da explicații despre violențele din timpul protestului Diasporei din 10 august.

- Alina Gorghiu, parlamentar liberal, susține ca va transmite o interpelare catre ministrul de Interne, adresandu-i intrebari referitoare la intervenția Jandarmeriei la protestul din 10 august. De asemenea, Gorghiu face și un sondaj pe Facebook, intreband daca ar trebui ca ministrul sa demisioneze."Protestul…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu anunta ca va depune luni o interpelare adresata ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care ii solicita informatii detaliate asupra modului in care s-a implicat in actiunile Jandarmeriei din 10 august. "Prin aceasta interpelare, ministrului Carmen…

- Uniunea Salvati Romania a cerut, vineri seara, demisia de urgenta a sefului Jandarmeriei si a ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ”spectacolul de brutalitate” de la mitingul diasporei din Piata Victoriei.

- In urma evenimentelor de la protestele de miercuri seara din Bucuresi, vicepresedintele Comisiei de aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, solicita audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefilor Jandarmeriei.