- Președinta interimara a Senatului, Alina Gorghiu, a participat, luni, la ceremoniile de deschidere a anului școlar 2022-2023, la doua unitați de invațamant argeșene, prilej cu care a aratat condițiile care asigura șanse egale la educație. „Fiecare elev, indiferent daca invața la o școala din rural sau…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a participat, luni, la ceremoniile de deschidere a anului scolar 2022-2023, la doua unitati de invatamant argesene, prilej cu care a aratat conditiile care asigura sanse egale la educatie. ”Lucrurile se misca in directia buna, daca oamenii care conduc…

- Societatea Liberala a organizat luni și marți, 22-23 august a.c., dezbateri in cadrul evenimentului „De ce avem nevoie de egalitate de gen in politica?”, la Curtea de Argeș. In prima zi, conferința a fost deschisa de președintele interimar al Senatului și presedintele PNL Argeș, Alina-Ștefania Gorghiu,…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a respins, luni, la Digi24 atacurile lansate de Marcel Ciolacu pe tema energiei. Ea a spus ca PNL este interesat de asigurarea stabilitații coaliției și guvernarii și, respectiv, de gasirea de soluții. Ea a susținut ca nimeni la Sinaia, unde de altfel…

- Presedintele interimar al Senatului a declarat ca reexaminarea legii avertizorilor de integritate este una dintre prioritatile acestei legislaturi. Comisia juridica are termen pentru aviz si raport pana la finalul lunii august.

- Vineri, 8 iulie, președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, va susține o alocuțiune la evenimentul “22nd Parliamentary Intelligence-Security Forum”, incepand cu ora 13:45. Forumul parlamentar de informații și securitate gazduiește dezbateri regulate intre parlamentari și oficiali guvernamentali…

- Alina Gorghiu il inlocuiește pe Florin Cițu la șefia Sentaului, dupa ce acesta și-a dat demisia. Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca functia de presedinte al Senatului, cu delegare de atributii, va fi exercitata de Alina Gorghiu.

- Senatul a sarbatorit luni, 20 iunie, Ia Romaneasca. Președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, a facut ca portul tradițional argeșean sa fie vedeta principala la expoziția organizata in foaierul salii de plen a Senatului.La eveniment au fost invitați parlamentari și personalitați din lumea politica și culturala…