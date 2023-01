Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea liberala Alina Gorghiu spune ca PNL va respecta protocolul coaliției, care prevede ca UDMR are trei ministere plus functia de vicepremier fara portofoliu. Ea a fost intrebata daca Uniunea va mai fi luata in calcul la guvernare in mai, cand va avea loc rotatia premierilor intre PNL și PSD.

- Președintele turc Tayyip Erdogan a transmis ca ar putea sa devanseze „puțin” data alegerilor din 2023, ținand cont de condițiile sezoniere. Erdogan a confirmat, de asemenea, ca a fost planificata o intalnire cu liderul sirian Bashar al-Assad, transmite DW. Președintele Recep Tayyip Erdogan a facut o…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa ia in calcul sesizarea Curtii de Justitie a UE in dosarul Schengen, declara la RFI eurodeputatul Eugen Tomac. Presedintele PMP crede ca Romania nu are nici o sansa sa intre in zona europeana de libera circulatie in 2023. „Sansa noastra a fost ratata pe 8 decembrie. Nu…

- UPDATE… Vestea morții lui Iulian Ilașcu a ajuns și la urechile familiei acestuia. Astfel, in locul in care acesta și-a gasit sfarșitul au venit mama și sora lui Iulian. Cu lacrimi in ochi, strigandu-și durerea, mama barbatului de 46 de ani se intreaba cine a putut sa-i omoare fiul, chiar in Ajunul Craciunului.…

- „La 1 ianuarie 2023 procentul cu care pensiile vor crește va fi mai mare decat rata inflației de anul trecut. Cred ca avem argumente suficiente pentru a ajunge la o marire nediferențiata a pensiilor așa cum e legal și constituțional. E important sa se discute cu finanțele și ministrul Muncii sa vedem…

- S-a stabilit de cand vor fi majorate impozitele pe cladiri. Care este noul mod de calcul. Decizia, luata in Camera Deputaților Noul mod de calcul al impozitelor pe cladiri pe baza grilei notariale va fi aplicat de la 1 ianuarie 2025. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri modificari la Codul…

- Alina Gorghiu a vorbit marți seara, la Digi24, despre accesul femeilor la funcții de decizie in Romania. Vicepreședinta PNL spune ca Moldova este un exemplu de bune practici, unde „președintele este femeie, șefa DNA este femeie, șefa guvernului este femeie, ministrul de interne este femeie”. In ceea…