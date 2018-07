Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul PNL Alina Gorghiu lanseaza un nou atac la adresa premierului Viorica Dancila, precizand ca incercarile prim-ministrului de a purta un dialog internațional arata amatorism și lipsa de pregatire."In timp ce Viorica Dancila se incurca in capitalele țarilor din Balcanii de Vest,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza miercuri, pe Facebook, dupa ce pe Wikipedia scrie ca el este „agent al Serviciilor de informații rusești”, spunand ca demersul „se incadreaza perfect in definiția nebuniei”. Mai mult, deputatul PSD afirma ca tactica pierzatoare din SUA va avea efectele…

- Romanii vor vedea mai puține titluri senzaționaliste, de tip clickbait, incepand de astazi, dupa ce rețeaua de socializare a extins și in Romania masurile luate impotriva știrilor false. ”Schimbarile vin ca urmare a feedback-ului primit de Facebook din partea utilizatorilor, care au spus ca nu apreciaza…

- Facebook anunta ca programul de protejare a utilizatorilor de continut de tip „fake news” si „clickbait” a ajuns si in Romania. Dupa o perioada destul de lunga de testare pe versiunea in engleza a retelei de socializare, aceasta initiativa este extinsa acum la limba romana, turca, rusa, bulgara, greaca…

- CASTIGATOARE RAVO AI STIL 2018 ALL STARS. La scurt timp dupa terminarea concursului, viata Marisei s-a schimbat total. Si-a inceput cariera TV, a pus bazele unui video blog si s-a alaturat celei mai tinere echipe de online-influenceri din Romania. Frumusetea ei exotica nu a trecut neobservata.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, spune ca prin mitingul de sambata seara din Piata Victoriei se face "un nou pas in lupta cu abuzurile si cu sistemului opresiv format in Romania sub atenta supraveghere a binomului SRI – DNA" si ii cheama pe oameni in strada, potrivit News.ro. "Este vremea…

- Klaus Iohannis avertizeaza ca Romania se afla in procedura de deviație semnificativa a deficitului bugetar! El le cere celor de la PSD sa corecteze acest lucru și a cerut, din nou, demisia premierului Viorica Dancila.”PSD are tot felul de prioritați, lupta cu BNR, cu investitorii, cu multinaționalele,…

- Ce le-au transmis Dragnea și Dancila jurnaliștilor, de Ziua Libertații Presei. Liderul PSD a postat un mesaj pe pagina de Facebook, in care vorbește despre faptul ca” ”libertatea inseamna și raspundere, o povara nobila pe care nu oricine o poate duce”. Și premierul Viorica Dancila le-a urat reprezentanților…