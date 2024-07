Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, incurajeaza fetele și baietii sa faca sesizari legate de orice abuzator, indiferent de statut social sau calitatea lui. Citește și: Alina Gorghiu, la Titesti: „O mandrie locala este pastrarea traditiei jocului de oina, sport traditional la noi” „Incurajez fetele sau…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a transmis miercuri, in contextul scandalului de la SNSPA, ca incurajeaza fetele sau baietii sa faca sesizari legat de orice abuzator, indiferent de loc, varsta, statut social sau calitatea lui. „A sesiza o fapta penala inseamna a salva o alta potentiala victima,”…

- "Inceput ca proiect pilot in anul 2022, pentru protejarea victimelor violentei domestice, sistemul informatic de monitorizare electronica, cunoscut ca 'bratara electronica', va fi utilizat incepand cu 1 octombrie 2024 in sistem pilot si pentru masura controlului judiciar, a controlului judiciar pe cautiune…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, in legatura cu respingerea cererii de extradare in cazul lui Paul al Romaniei, ca spera ca procuratura din Malta sa isi exercite calea de atac, mentionand ca acest lucru se poate intampla in trei zile de la pronuntarea

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a vorbit, la Digi24, despre traficul de droguri de mare risc in Romania si a recunoscut ca fenomenul drogurilor nu a fost tratat de statul roman „foarte pragmatic”.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, spune ca modul in care s-a derulat pana acum procesul legat de accidentul din 2 Mai a afectat increderea romanilor in actul de justiție. „Eu nu pot sa reacționez ca om politic care nu ocupa funcția de ministru al Justiției, ca așa putem sa comentam multe… Nici eu…