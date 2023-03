Vicepresedintele PNL a declarat ca spera ca Nicolae Ciuca sa nu mai ramana la partid si sa candideze pentru Presedintia Romaniei si sa o si castige, in 2024. Ne-am cautat in ultimii doi ani de zile lideri si cred ca am gasit un lider care va ramane pe fotoliul de presedinte al PNL pana dupa alegerile prezidentiale. Vedem dupa, ce se intampla, dar sper eu ca presedintele Ciuca sa nu mai ramana la partid si sa candideze pentru Presedintia Romaniei si sa o si castige”, a spus Alina Gorghiu, precizand ca a vrut sa omoare orice scenarii care presupun turbulente in interiorul PNL, pentru ca ele nu exista”.…