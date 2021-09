Alina Gorghiu îl apără pe premier Alina Gorghiu se declara de acord cu decizia premierului Florin Cițu de a-l revoca din funcția de ministru de Justiție pe Stelian Ion. In iureșul declarațiilor anti Cițu, Gorghiu explica gestul premierului. „1) Poți contribui la aceasta guvernare daca nu vrei modernizarea Romaniei? 2) Ai voie sa blochezi activitatea Guvernului pentru ca așa vrei tu? 3) Daca nu reușești sa duci la bun sfarșit nici macar un proiect, nici macar desființarea SIIJ, cu privire la care ai gasit consens cand ai intrat in minister, ce ar trebui sa facem? Imi pare rau ca trebuie sa pun aceste intrebari ale caror raspunsuri… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

