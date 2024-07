Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati care incercau sa vanda zeci de mii de comprimate comprimate de ecstasy si cocaina au fost arestati preventiv, dupa ce au fost prinsi in flagrant in timp ce comercializau droguri, relateaza News.ro. Potrivit DIICOT, cei doi intentionau sa vanda, la diverse festivaluri, stupefiante a caror…

- PNL Argeș felicita ii felicita pe toți elevii județului pentru rezultatele obținute la evaluarea naționala din acest an! In special, pe cei trei elevi care au luat media 10! Cu aceasta performanța, Argeșul este in Topul județelor cu cele mai multe medii de 10, situandu-se pe locul 4, fiind devansat…

- La aceasta ora, procurorii DIICOT efectueaza aproape 70 de perchezitii in mai multe judete din tara si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza traficul de migranti si facilitarea sederii ilegale in Romania. Potrivit anchetatorilor, descinderile au loc la mai multe firme si la o serie de fosti si actuali…

- Florin Piersic, mesaj de ultima ora de la Spitalul Foișor din București: Ce a transmis marele actor Florin Piersic, mesaj de ultima ora de la Spitalul Foișor din București: Ce a transmis marele actor Maestrul Florin Piersic se afla de cateva zile la Spitalul Foișor din București. Acesta a transmis primul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de Paste, in care a vorbit despre ”biruinta vietii asupra mortii si a luminii asupra intunericului”, dar si despre gandurile care se indreapta catre ”semenii aflati in suferinta, care trec prin incercarile cumplite ale unui razboi nemilos”. Președintele…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si-a depus, joi, candidatura pentru un nou mandat, alaturi de liderii Aliantei Dreapta Unita, care au depus lista de candidati pentru Consiliul General.