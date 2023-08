Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, sambata, ca nu se pune problema de musamalizare a situatiei in cazul accidentului din 2 Mai, in care doi tineri au fost ucisi, dupa ce au fost loviti cu masina de un sofer drogat. „Cei care s-au facut vinovati in aplicarea legii vor plati cu siguranta”,…

- Peste o suta de tineri argeșeni au participat, vineri seara, la dezbatarea „Drogurile la volan = inchisoare”, eveniment care a avut loc la Mioveni, Argeș, in prezența ministrei justiției, Alina Gorghiu, conform unui comunicat de presa al PNL Argeș. „Traficul și consumul de droguri, linia firava intre…

- Cei care produc accidente sub influența drogurilor nu beneficiaza de suspendarea executarii pedepsei. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a precizat, duminica, la Campulung Muscel, referitor la tanarul care s-a urcat drogat la volan si a ucis alti doi tineri intr-un accident rutier, in localitatea 2…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu (PNL), a afirmat vineri, intrebata cum vede faptul ca mai multi artisti, printre care si trapperul Gheboasa, au fost amendati de catre jandarmi pentru limbaj licentios si rasist folosit la festivalul Untild, ca nu doreste sa comenteze punctual acest caz, insa a punctat…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu (PNL), a declarat joi la Antena 3 ca ii va chema la minister pe toți directorii penitenciarelor din Romania pentru a le „improspata” memoria legata de misiunea pe care o au și „etica la locul de munca”, dupa imaginile cu polițiști care bat cu bestialitate copii inchiși…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea, duminica, o intalnire de lucru cu mai multi ministri si sefi de institutii, in urma anchetei privind cazul oamenilor torturati in azile. Potrivit unui comunicat al Guvernului, la discutii vor participa ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, ministrul…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, despre protestele magistratilor pe tema adoptarii legii pensiilor speciale, ca vor merge mai departe cu reforma si ca saptamana viitoare va fi o saptamana de foc in Parlament, iar Camera Deputatilor va vota aceasta lege