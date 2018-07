Alina Gorghiu este deja in cea de-a sasea luna de sarcina si in curand va intra in concediu de maternitate.

"Se mai intampla lucruri si pe langa politica. Avem un mostenitor, mostenitorul 2. N-am ales inca numele, dar ma bucur foarte tare. Radiez. E tot flacau. Cel mic stie ca mami are in burtica un bebe, un nou "bebi". Nu pricepe deocamdata, are 2 ani si 2 luni. E mai greu cu priceputul acum, dar sper sa se bucure", a declarat Alina Gorghiu la Romania TV.