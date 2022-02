Stiri pe aceeasi tema

- „In acest moment, PNRR nu poate fi modificat și nici nu exista vreun motiv. Este impotriva intereselor noastre ca și stat. Ar afecta banii pe care ii primim”, a spus Ionuț Stroe, marți.„9,4% din PIB pentru pensii, prevazut in PNRR in momentul de fata, este o suma suficienta. Si daca ar fi sa facem un…

- Fostul lider PNL Theodor Stolojan a declarat, joi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca actuala coalitie PNL-PSD va rezista pana in 2024. El s-a referit si la situatia din partid, aratand ca un congres organizat in primavara ar fi ”o nebunie”. Intrebat daca Nicolae Ciuca ravneste la sefia PNL,…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, joi, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca este convinsa ca toate dosarele deschise in rem de procurori privind organizarea Congresului PNL vor fi clasate, si a precizat ca nu este posibil sa fi fost facute aceste sesizari de catre PSD, pentru ca,…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, despre coalitia PSD-PNL, ca daca vor reusi sa treaca peste momentul 2023, cand cele doua partide ar trebui sa faca rocada la guvernare, iar PSD sa preia sefia Guvernului, atunci crede ca aceasta coalitie…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a comentat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, atacurile reprezentantilor PSD la adresa guvernarii liberale, inca din primele zile ale noii guvernari de coalitie, ea afirmand ca le recomanda tuturor celor care merg la ministere, fie ca vorbim de PNL, PSD…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a precizat ca in programul de guvernare nu vor exista propuneri populiste, care nu ar putea fi puse in practica. De asemenea, Alina Gorghiu a spus ca traseaza conditiile pe care trebuie sa le aiba in vedere cei care doresc sa vina alaturi de liberali in viitoarea guvernare…