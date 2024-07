Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, marti, ca premierul Marcel Ciolacu ar fi facut consultarile cu partidele politice, pe tema stabilirii calendarului pentru alegerile prezidentiale „pentru a oferi PSD un motiv public ca sa justifice amanarea acestor alegeri”.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a reacționat ferm pe rețelele de socializare, calificand declarațiile lui IPS Teodosie drept un „derapaj inacceptabil”. Totodata, aceasta atrage atenția și susține ca astfel de afirmații nu ar trebui trecute cu vederea. Alina Gorghiu a accentuat importanța inițiativelor…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, alaturi de președintele PNL, Nicolae Ionel Ciuca, și de colegul sau, Andronache Gabriel, a semnat un nou proiect de lege menit sa descurajeze faptele de agresiune impotriva copiilor și sa asigure un mediu sigur și liniștit pentru aceștia. Prin aceasta inițiativa legislativa,…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit despre fenomenul consumului de droguri și a dezvaluit ca varsta consumatorilor scade alarmant in țara noastra. Totodata, ea a precizat ca, din informațiile pe care le are, cel mai tanar consumator din Romania are doar 8 ani. Cu toate acestea, anumite formațiuni…

- Alina Gorghiu suține ca „e important sa intelegem ca cine consuma astazi canabis, maine poate consuma un alt drog de risc sau de mare risc”. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a exprimat opoziția fața de propunerile incluse in proiectul de lege care vizeaza dezincriminarea posesiei de canabis pentru…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, președinte PNL Argeș, il susține pe prefectul Radu Perianu la funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș. „Echipa liberala alaturi de el este puternica”, afirma Alina Gorghiu intr-o postare pe Facebook. „Argeșul are o administrație județeana obosita, la fel…

- Alina Gorghiu, Ministrul Justiției din Romania, a adus critici aspre protestelor și demersurilor pentru legalizarea drogurilor in țara. Intr-o declarație recenta, Gorghiu a subliniat pericolul asociat traficului de droguri și necesitatea de a menține pedepsele aspre pentru traficanții de droguri de…

- Ministrul Justiției a venit cu noi declarații vis-a-vis de procesul lui Vlad Pascu. Alina Gorghiu susține ca atat ministrul Justitiei cat și colegii acesteia, nu pot sa stabileasca sentinte, sa dea calificative judecatorilor si nu pot interveni in cursul unui proces de judecata. Cu toate acestea, ministrul…