- Senatorul PNL Alina Gorghiu afirma ca dezbaterea si votarea in Senat, luni, a proiectului privind Parchetul European este un „alt exemplu pentru modul responsabil in care se legifereaza in acest mandat in domeniul Justitiei”. „Moment extrem de important in Parlament pentru operationalizarea Parchetului…

- Vicepremierii Kelemen Hunor și Dan Barna au vorbit, miercuri, despre proiectul de buget, care este aspru criticat de Opoziție. Liderul UDMR spune ca ținta bugetului o reprezinta un deficit de 7,1%, ceea ce inseamna ca vor fi mai puține cheltuieli decat in anul 2020. La randul sau, Dan Barna a declarat…

- Premierul Florin Cîțu spune ca dureaza mai mult elaborarea bugetului pe 2021 deoarece ar urma sa fie introduse reforme amânate timp de 30 de ani și pentru ca trebuie modificate masuri care "au avut efect devastator". Cîțu susține ca obiectivul este de a prezenta buegtul saptamâna…

- Ultima sedinta de lucru a sefului statului cu membrii Guvernului a fost pe 14 ianuarie, printre subiectele de discutie fiind si campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania. Executivul a adoptat miercuri un memorandum privind mecanismul pentru elaborarea pozitiei Guvernului Romaniei cu privire…

- ”Ii cer domnului Ciolacu (autorul anunțului) ca, atunci cand va ieși in public cu treaba asta, sa prezinte toate cifrele in detaliu, fix cum ar fi un buget adevarat, nu doar așa niște lozinci populiste. Ca sa fie la lumina tot ce ar vrea PSD sa faca (ca sa știe și contribuabilii din ce pericol au scapat!)”,…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, Florin Jianu, cere Executivului sa aprobe finanțarea a cel puțin 50.000 de IMM-uri afectate de criza sanitara. In acest moment, prin cele trei programe lansate, finanțate din bani publici europeni nerambursabili, Ministerul…

- Un proiect de OUG privind aprobarea Strategiei energetice a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, a fost pus în dezbatere publica pe site-ul Ministerului Economiei. Strategia energetica se afla în dezbatere și evaluari de mediu din 2016 și urma sa fie discutat în Parlament,…