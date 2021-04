Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD, la momentul acesta, pare un soi de apendice al partidului numit AUR, insa sa nu uitam, tot PSD a hranit in pamantul fertil din vremea mandatului lui Liviu Dragnea acest AUR. A crescut o floare, o floare care se numeste astazi un partid extremist, un partid cu mesaje extrem de nocive pentru populatie.…

- Comisia Juridica a depus la Biroul Permanent al Senatului raportul privind „abaterile de la deontologia parlamentara” a senatoarei Diana Șoșoaca. Documentul a fost facut in urma sesizarii grupului PNL și propune sancționarea acesteia. Oficialul susține ca este discriminat pe criterii de religie și etnie…

- O situație incredibila s-a intamplat la Senat. Membrii Comisiei Juridice s-au incuiat in sala de ședințe, de teama sa nu intre din nou peste ei senatoarea Diana Șoșoaca. Comisia Juridica a Senatului s-a reunit, miercuri, pentru o dezbatere pe tema desființarii Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor…

- Diana Șoșoaca risca sa primeasca un avertisment public scris, pentru derapajele din ultima vreme, inclusiv nepurtarea maștii, ceea ce inseamna ca nu va mai putea lua cuvantul de la tribuna Parlamentului timp de trei luni, declara președinta Comisiei Juridice, Iuliana Scantei. Ședința de marți a comisiei…

- Senatorii PNL cer, in ședința Biroului Permanent al Senatului, sancționarea senatoarei Diana Șoșoaca pentru ca sfideaza „orice norma legala și orice regula a bunului-simț in cea mai prestigioasa instituție a țarii”. Potrivit unui document prezentat in ședința PNL și publicat de senatoarea Alina Gorghiu…