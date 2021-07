Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Alina Gorghiu critica faptul ca exista in partid liberali care critica PNL mai mult decat o face presedintele PSD. „Am ajuns sa avem oameni din PNL care critica mai mult PNL decat o face Ciolacu, cred ca e invidios, e verde de oftica domnul Ciolacu ca vede acest lucru in PNL”; afirma…

- Un numar de 25 de persoane au fost evacuate din locuințe, joi dimineața, din cauza unui incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc din Campina, județul Prahova. Incendiul a izbucnit, in jurul orei 4.00, la acoperișul unui bloc din Campina, de pe strada 1 Mai. Ca masura de protecție, pompierii au evacuat…

- British Columbia cea mai vestica provincie din Canada se confrunta cu o situație dramatica. Valul de calduta care a dus la temperaturi record a ucis in trei zile 230 de persoane. Autoritațile vorbesc despre o perioada unica in istoria Canadei, potrivit CNN. Pana vineri, in Canada, temperaturi de 49,5…

- Momentul impresionant a avut loc in cadrul Audientei de miercuri de la Vatican. O femeie s-a apropiat de Papa și a inceput sa ii vorbeasca. La un moment dat, Papa Francisc s-a aplecat și i-a sarutat brațul pe care femeia are tatuat numarul imprimat in lagarul de concetrare de la Auschwitz. Lidia Maksymowicz,…

- Liderul PNL, Alina Gorghiu, susține ca primarul USR de la Timișoara, Dominic Fritz, nu are nicio soluție pentru a rezolva problema Colterm și ca “este scandalos” ce se intampla. Colterm Timișoara a primit o amenda de 21 de milioane de euro pentru ca nu a cumparat certificatele anti-poluare pentru 2020.…

- PSD va depune moțiune de cenzura impotriva guvernului indiferent de felul in care decurg negocierile pe PNRR, a anunțat, luni, senatorul Ștefan Radu Oprea. Senatorul a precizat ca moțiunea de cenzura va fi depusa in aceasta sesiune, așa cum a declarat președintele Marcel Ciolacu, dupa ce PNRR va fi…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in comuna Tarcau, județul Neamț. Microbuzul cu calatori se afla in mers, cand limitatorul de inalțime al unui pod s-a prabușit peste el. Doua persoane, una dintre ele șoferul, ar fi murit pe loc, zdrobite sub greutatatea dispozitivului. Un echipaj SMURD sosit…

- Copreședintele USR-PLUS crede ca trebuie gasite soluții pentru a indemna cat mai mulți oameni sa se vaccineze, iar una dintre acestea ar fi ca primarii sa se implice in fiecare comunitate, ca in campania electorala. “Pentru a-și obține voturile, edilii sunt foarte creativi in a ajunge cu mesajul la…