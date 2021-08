Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, Alin Nica va concura cu Claudiu Chira și Sorin Munteanu, un deputat și primarul Buziașului, pentru șefia PNL Timiș. Despre contracandidații sai, cel care conduce de o buna vreme ca și interimar filiala, are numai cuvinte de ”lauda”. Cel mai puternic adversar pare sa fie Sorin Munteanu, cei…

- Liderul CJT, Alin Nica, fostul secretar general al PNL, Alin Popoviciu, deputatul Claudiu Chira și primarul orașului Buziaș, Sorin Munteanu, țintesc funcția de președinte a PNL Timiș. Cei patru liberali s-au inscris in lupta pentru șefia filialei județene. Alegerile pentru funcția de președinte al PNL…

- ​Premierul Florin Cîțu nu a exclus sâmbata varianta apariției unui al treilea candidat la Congresul PNL care va avea loc în septembrie. ”Orice este posibil”, a spus Cîțu, prezent la alegerile PNL București , întrebat de jurnaliști despre un astfel de scenariu.…

- Președintele PNL Ludovic Orban i-a raspuns lui Florin Cițu, contracandidatul sau la alegerile pentru conducerea partidului, in timpul unui discurs ținut la conferința de alegeri pentru filiala PNL din Sectorul 2...

- Șefii PNL Timiș au tras primele concluzii dupa scandalul de sambata de la ședința pentru alegerea președintelui PNL Timișoara. Potrivit acestora motivele scandalului ar fi: listele cu membri care au venit de la București și nu de la secretariatul local; ”colegii instigatori” care au convins alți colegi…

- Susținator al lui Florin Cițu la șefia PNL, fostul ministru Nelu Tataru a invalidat alegerile interne de la PNL Barlad caștigate de un susținator al lui Ludovic Orban. In replica, Orban a transmis liberalilor vasluieni ca invalidarea scrutinului a fost facuta fara respectarea statutului partidului.…

- Alina Gorghiu, senator de Timiș, a lansat, duminica, un atac la președintele PNL, Ludovic Orban, care a spus, despre contracandidatul sau la șefia PNL, Florin Cițu, ca nu poate vorbi despre suflu avand in spate oameni ca... The post Alina Gorghiu, senator de Timiș, atac dur la Orban: Suflul nou inseamna…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…