- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata noapte, pe pagina sa de Facebook, ca Austria și-a schimbat poziția fața de intrarea Romaniei in Schengen. Este adevarat ca pentru inceput ne primește doar parțial, acceptand ridicarea granițelor aeriene. „Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat luni seara, 20 noiembie, ca legea care prevede ca traficanții de droguri trebuie condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea pedepselor cu suspendare, a fost adoptata in Senat, in calitate de prim for sesizat.„Este un proiect cheie al PNL.…

- Klaus Iohannis s-a intalnit, luni, cu vicepresedintele Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova, cu care a discutat despre statul de drept si reformele din justitie, aderarea Romaniei la Schengen, sprijinul pentru Ucraina si situatia din Orientul Mijlociu. Administrația Prezidențiala…

- In cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) desfașurata astazi, 20 octombrie 2023, ministrul justiției, Alina Gorghiu, a avut o intalnire de lucru semnificativa cu procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Aceasta intalnire a avut loc pentru a discuta…

- Aflat la Budapesta pentru a se intalni cu omologul ungar, Klaus Iohannis nu a ezitat sa vorbeasca despre aderarea Romaniei la Schengen, in contextul veto-ului Austriei. Iohannis a precizat ca „nu exista niciun argument contra aderarii Romaniei”. ”Intrarea Romaniei in spațiul Schengen ar face spațiul…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a promis miercuri, la Budapesta, dupa ce l-a primit pe președintele Klaus Iohannis, ca statul maghiar va susține total eforturile Romaniei de aderare la spațiul Schengen, liderul maghiar spunand ca este „nedreapta” opoziția Austriei.„Ungaria va susține in continuare…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat luni, 9 octombrie, ca raportul Departamentului american pentru Securitate Interna arata ca traficul si consumul de droguri vor fi principalele amenintari la adresa securitatii nationale din SUA și a facut o comparație cu situația din Romania.„Problema drogurilor…

- Mai multe țari Schengen au inceput sa inaspreasca acțiunile de control la frontiera, iar reprezentanții acestora insista ca masurile sunt necesare, avand in vedere criza migrației cu care se confrunta in acest moment Uniunea Europeana. Romania și Bulgaria se uita atent la toata aceasta dinamica pentru…