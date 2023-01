„In politica nationala, ne mai ocupam de polemici sterile, de mize mici. In politica europeana, ar trebui sa fie altfel. Am inteles toti ca scorul electoral al partidului cancelarului in propria tara, Austria, era miza si l-a impins sa faca o nedreptate revoltatoare intregii Europe. Securitatea Europei e o miza prea mare ca sa o trivializam sau sa o traducem in voturi”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook. „Raportul Frontex de azi arata simplu ceva: Austria s-a opus aderarii Romaniei la spatiul Schengen pe baza unor date false.Numarul crescut al migrantilor in 2022 este provocat de sosirile pe "filiera…