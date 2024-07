Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, anunta ca a fost promulgata legea care prevede infiintarea a opt centre regionale pentru dependentii de droguri, de alcool, de jocuri de noroc. ”De astazi avem cadrul legal, Ministerul Sanatatii se poate apuca sa gaseasca surse de finantare astfel incat sa poata construi…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța inițierea unui proiect de lege care prevede inasprirea pedepselor pentru agresiunile impotriva copiilor. „Cei care ar trebui sa le poarte de grija și nu o fac trebuie sa știe ce risca”, susține ministrul.

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a vorbit despre fenomenul consumului de droguri și a dezvaluit ca varsta consumatorilor scade alarmant in țara noastra. Totodata, ea a precizat ca, din informațiile pe care le are, cel mai tanar consumator din Romania are doar 8 ani. Cu toate acestea, anumite formațiuni…