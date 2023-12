Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca pentru anul viitor, institutia pe care o conduce va solicita o usoara majorare bugetara, fata de acest an si ca se vor construi doua penitenciare noi in Romania, primele dupa multi ani.”Voi vorbi despre bugetul pe care Ministerul Justitiei il va propune…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca legea prin care persoanelor care se sustrag de la executarea condamnarilor li se adauga o noua pedeapsa cuprinsa intre 6 luni si 3 ani i se va aplica si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, noteaza Agerpres."Astazi (luni - n.r.)…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca legea prin care persoanelor care se sustrag de la executarea condamnarilor li se adauga o noua pedeapsa cuprinsa intre 6 luni si 3 ani i se va aplica si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. „Astazi (luni – n.r.) a fost dezbatut…

- Dupa ce magistrații italiani au decis extradarea condamnatului fugar Ionel Arsene, acesta uzeaza de tot ce poate pentru a amana cat mai mult momentul in care va fi incarcerat in unul din penitenciarele din Romania. Aparatorii acestuia au sesizat Curtea Europeana a Drepturilor Omului pe motiv ca Ionel…

- Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat joi ca avocații lui Ionel Arsene, fostul președinte CJ Neamț, au sesizat CEDO pe motiv ca in Romania i s-ar incalca dreptul la viața și ar fi supus la tratamente inumane. Aceștia au precizat in trecut ca politicianul sufera de patologii grave, inclusiv neuropsihiatrice.„Magistratul…

- In cadrul reuniunii Consiliului Justiție și Afaceri Interne (JAI) desfașurata astazi, 20 octombrie 2023, ministrul justiției, Alina Gorghiu, a avut o intalnire de lucru semnificativa cu procurorul șef al Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi. Aceasta intalnire a avut loc pentru a discuta…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat miercuri ca justiția din Cipru a decisa extradarea miliardarului Beny Steinmetz, astfel incat acesta va putea executa pedeapsa in Romania, unde a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in Dosarul Ferma Baneasa. „Instanta cipriota a decis predarea acestui…

- Ministrul Justiției a transmis un mesaj video prin care anunța ca are ca prioritate zero, pe agenda, tema fugarilor. Alina Gorghiu susține ca de la inceputul anului au fost aduși in țara peste 600 de fugari. „E important sa stiti ca Ministerul Justitiei are ca prioritate zero pe agenda tema…