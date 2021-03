Alina Gorghiu: Am abrogat aberația legislativă a PSD cu pensionarea anticipată a magistraților Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, ca prin abrogarea initiativei legislative privind pensionarea anticipata a magistratilor PNL a atins un obiectiv important la capitolul Justitie, „reparand” ceea ce specialistii de drept au semnalat „in sens negativ” in rapoartele MCV, in documentele Comisiei de la Venetia si GRECO. „Majoritatea sanatoasa din Parlament a dovedit, astazi, ca e unita, puternica si ca nu isi ia inapoi cuvantul dat in fata cetatenilor. Masura aberanta, marca Dragnea-Iordache cu pensionarea anticipata a magistratilor, introdusa in 2018, prin modificarea Legii nr. 303/2004… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a anunțat ca parlamentarii au abrogat luni legea privind pensionarea anticipata a magistraților. Era "o aberație legislativa a PSD" și, astfel, Parlamentul sprijina eforturile Guvernului Cițu de ridicare a MCV pentru Romania, a precizat senatorul liberal. Senatorul Gorghiu…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a anunțat ca parlamentarii au abrogat luni legea privind pensionarea anticipata a magistraților. Era "o aberație legislativa a PSD" și, astfel, Parlamentul sprijina eforturile Guvernului Cițu de ridicare a MCV pentru Romania,

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, luni, ca respingerea propunerii legislative privind pensionarea anticipata a magistratilor, inscrisa luni pe ordinea de zi a plenului, va asigura continuarea functionarii instantelor, informeaza Agerpres. "Pensionarea magistratilor sa revina…

- Senatorul PNL Laura Scantei considera ca „vom scapa astfel de o modificare nociva pe care fosta guvernare a PSD a introdus-o in Legile Justiției și care le permitea judecatorilor și procurorilor sa iasa la pensie la 45 de ani”, se arata intr-un comunicat al Partidului Național Liberal. Laura Scantei…

- Comisiile pentru buget-finante au termen pana luni la ora 10.00 sa depuna rapoartele pe proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021. De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri…

- Dominic Fritz a anunțat miercuri ca a fost confirmat pozitiv cu Covid-19 și ca va ramane in izolare. Intr-o postare pe Facebook, primarul Timișoarei a descris simptomele pe care le are. „A treia oara n-am scapat. Din pacate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID-19. Aseara am simțit dureri musculare…

- "In urma analizei pe care am facut-o cu privire la subiectul varstei de pensionare a magistraților, am ajuns la concluzia ca nu este oportuna creșterea varstei de pensionare a acestora, insa voi propune abrogarea textului de lege adoptat in anul 2018 referitor la pensionarea anticipata, care ar urma…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, arata ca va propune abrogarea textului de lege adoptat in 2018 care le-ar permite multor magistrati pensionarea anticipata de la data de 1 ianuarie 2022. Seful MJ spune ca nu este oportuna cresterea varstei de pensionare pentru judecatori sau procurori, dar nici iesirea…