- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a reacționat in urma injuriilor aduse de tinerii din PNL la adresa PSD. Aceasta a precizat ca partidul va fi mult mai atent in ceea ce privește selecția celor care participa la școlile de vara. „Am vazut mesajele, evident ca nu au nicio scuza, cu…

- Liderul TNL, Mara Mareș, a prezentat scuze in numele organizației, dupa ce in spațiul public au aparut imagini surprinse la Școala de Vara a PNL in care se aud scandari jignitoare la adresa PSD.

- O emisiune “ALTFEL”, cu invitati “altfel” la o televiziune mereu…”altfel”! . "Scoala politica de la Chiojdu - TNL Buzau" - ANDREEA ȘUGA - prim-vicepreședinte TNL Buzau, ANDREEA ELENA PETROȘEL - președinte organizația municipala TNL Buzau, MIRCEA ONETZ - prim-vicepreședinte TNL Buzau, consilier local-…

- Organizația TNL Timișoara și-a ales noua conducere in prezența liderilor filialei: Alin Nica - președintele PNL Timiș, Danuț Groza - secretarul general, Cosmin Tabara - președintele PNL Timișoara