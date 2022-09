Alina Gorghiu a declarat, marti, ca mandatele conducerii ANRE expira pe data de 23 octombrie. “A venit o adresa din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, o adresa prin care stam informati ca expira mandatele celor din conducerea acestei institutii. Vorbim de data de 23 octombrie. Conform acestei adrese, se vacanteaza functiile de presedinte, de vicepresedinte si doua functii de membru in Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energie, ca urmare a expirarii mandatului, care are o durata de 5 ani. Au fost acordate in 2017 aceste…