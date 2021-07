Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din populatia mediului urban mic si o treime din populatia mediului urban mare a trecut prin boala, de noua ori mai mult, respectiv de trei ori mai mai mult fata de statisticile oficiale, potrivit unui studiu Medlife. Gradul de imunizare colectiva la nivel urban, in Romania, este de peste 60%.…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (79 WTA), in varsta de 30 de ani, a dezvaluit motivul pentru care nu va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice. Sportiva a fost diagnosticata cu o boala din care s-ar putea sa nu-și mai revina. Alți jucatori de tenis au fost nevoiți sa se retraga din sport din…

- Roxana Nemeș a vorbit pentru prima oara despre problemele de sanatate care nu ii dau pace de mai mulți ani. Vedeta a recunoscut ca sufera de o afecțiune cu care se confrunta foarte multe femei, dar pe care nu a vrut sa o trateze, crezand ca un astfel de lucru nu i se poate intampla ei. Ei bine, cantareața…

- La doar 12 ani a fost diagnosticat cu o boala crunta - cancer la bratul drept. Este vorba despre Alexandru Motricala din orasul Chisinau care de cateva luni lupta pentru viața lui. Totul a inceput de la o simpla durere la mana. "S-a intamplat totul foarte, foarte brusc.

- Medicii spun ca maladia despre care au gasit dovezi clare, in cadrul cercetarilor, este durerea din somn, o afectiune care nu este prevazuta in prezent, potrivit ziare.com . Doctorul David Klyne, de la Universitatea Queensland, care a fost implicat in studiu, vorbeste despre boala "ascunsa". "In mod…

- Elena Hueanu a primit un diagnostic ingrijorator, iar dupa ce a acuzat dureri ingrozitoare, blondina a ajuns direct la spital, unde a aflat ca sufera de boala Crohn, o boala incurabila ce afecteaza sistemul digestiv. Boala grava cu care a fost diagnosticata o vedeta din Romania Vedeta inca așteapta…

- Maria Ruxandra, o fata de 14 ani se lupta cu o boala crunta, fiind diagnosticata de curand cu: rabdomiosarcom de tip alveolar pelvi-perineal. Vestea a fost devastatoare pentru Ruxandra și pentru parinți. Intr-o perioada relativ scurta, au reușit sa identifice o schema de tratament (chimioterapie, operație…

