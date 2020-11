Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani alaturi de Edi, tanarul langa care se simte cea mai fericita. Cei doi au plecat in vacanța departe de țara, iar cu acest prilej au postat și o fotografie impreuna, acolo unde cantareața a scris un mesaj emoționant!

- Din cauza pandemiei, unele vedete s-au gandit ca este momentul oportun pentru o vacanț intr-o țara insorita. Este și cazul artistei Alina Eremia care a ales sa plece cu iubitul ei in Maldive.

- Oana Rotariu, o tanara de 29 de ani care a trecut prin calvarul de la Colectiv, a fost inclusa in Atlasul frumusetii, un proiect foto-jurnalistic, realizat de fotografa Mihaela Noroc, scrie site-ul spectacola.ro.”Povestea Oanei este o calatorie lunga si dureroasa de la intuneric catre lumina. Era intr-o…

- Nu multa lume știe, dar Alina Eremia și Edi, misteriosul ei iubit, traiesc o poveste de dragoste aproape secreta, mai ales ca se afișeaza foarte rar impreuna. Chiar și așa, cantareața face declarații pline de iubire despre tanarul care a zapacit-o.

- Alina Eremia iși ține mereu fanii la curent cu ceea ce se intampla in viața sa și in cariera artistica prin intermediul rețelelor de socializare, dar in ceea ce privește viața amoroasa, artista prefera discreția.

- Deliric a fost luat la rost de Adrian "Beleaua" Corduneanu. Se pare ca temutul interlop din Iași a fost extrem de deranjat de mesajul unei piese pe care artistul a cantat-o alaturi de baieții de la trupa CTC. Mai exact, piesa se numește "Bula mea" și nu se știe ce anume l-a ofensat atat de mult pe…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a participat la botezul nepotului sau, Stere, fiind insoțita de iubitul Toni Iuruc. Simona a avut o apariție spectaculoasa, zambetul și rochia pe care le-a purtat cu incredere atragand o multitudine de comentarii apreciative din partea fanilor de pe Instagram. „Rochia…

- La 23 de ani, Aurora, fiica indragitului cantareț Eros Ramazzoti, este un adevarat fenomem pe rețele le de socializare. Tanara are 2 milioane de urmaritori pe Instagram și reușește sa-și impresioneze urmaritorii cu fiecare postare pe care o face.