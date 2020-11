Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza pandemiei, unele vedete s-au gandit ca este momentul oportun pentru o vacanț intr-o țara insorita. Este și cazul artistei Alina Eremia care a ales sa plece cu iubitul ei in Maldive.

- Inna a implinit la jumatatea lunii octombrie frumoasa varsta de 34 de ani. Cu acest prilej, artista a plecat intr-o scurta vacanța, impreuna cu iubitul ei, rapperul Deliric (38 ani), in Dubai. Inna și Deliric au confirmat ca formeaza un cuplu la sfarșitul acestei veri, iar de atunci, cei doi impartașesc…

- Marquinhos, Icardi și Navas, confirmați pozitiv cu coronavirus la PSG, dupa Neymar, Di Maria și Paredes. Toți au fost in vacanța la Ibiza. Era aproape imposibil ca jucatorii lui PSG sa nu se imbolnaveasca. In Insulele Baleare, mai ales la Ibiza, numarul cazurilor de coronavirus crește de la o zi la…

- Adina de la Heaven și Glance sunt impreuna de mai mulți ani. Au impreuna o fetița, insa nu vor sa se casatoreasca. Mai mult, interpreta a vorbit despre neințelegerile din cuplu.„Nu e nici de departe relația perfecta. Nu sunt genul de persoana care sa zica ca e numai lapte și miere și dupa divorțam,…

- Mario Fresh și iubita lui, Alexia, fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram, au plecat pentru cateva zile intr-o vacanța in Grecia. Dar se pare ca cei doi au avut arte și de un prim incident, iar artistul a fost ințepat de un arici de mare. Mario Fresh, de urgența la spital in vacanța! […] The post…

- Mario Fresh a fost nevoit sa mearga de urgența la spital dupa ce a calcat pe un arici de mare, care l-a ințepat de zeci de ori in talpa, relateaza revista VIVA!. Alexandre Eram, prima aparitie dupa ce a avut probleme mari din cauza Covid-19. Cum arata acum sotul Andreei Esca FOTO "Mergem…

- Directorul de imagine Tudor Platon vorbeste intr-un interviu acordat News.ro despre debutul sau in regie, documentarul „Casa cu papusi”, o incursiune intr-un univers special - vacanta anuala a unor femei in varsta de 70 de ani -, care a fost prezentat anul acesta la Festivalul International de Film…