Alina Eremia, pe patul de spital. Vedeta a fost operată de urgenţă chiar de Bobotează: "Abia mai putea respira" "A venit la spital cu un caz grav de deviație de sept, cu obstrucționare nazala și inflamația mucoasei nazale, ceea ce necesita imediata intervenție chirurgicala, mai ales ca abia mai putea respira. O amanare putea sa produca o proasta oxigenare a creierului și a inimii, au declarat surse din cadrul clinicii pentru Libertatea. Cantareața nu putea sa mai respire de ani buni prin nara dreapta și devenise dependenta de picaturile nazale. Se pare ca, in ultima vreme, artista se trezea nopțile, din cauza faptului ca nu respira corect, iar dependența de picaturile de nas o facea sa nu poata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia sufera de deviație de sept de la varsta de 8 ani, insa a tot amanat intervenția chirurgicala. Problema s-a agravat odata cu trecerea anilor, iar cantareața avea probleme serioase cu respirația. Nu mai putea respira decat pe o nara, iar nopțile devenise un adevarat chin pentru ea, potrivit…

- In loc sa plece intr-o vacanța exotica, așa cum o facea in fiecare an in luna ianuarie, Alina Eremia a ajuns pe patul de spital. Luni dimineața a fost fotografiata de fotorepoterii ziarului Libertatea in fața unei clinici private, insoțita de iubitul ei, Edi. Dis de dimineața, vizibil speriata, Alina…

- Irina Rimes operata. Irina Rimes, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a ajuns de urgența la spital, chiar inainte de Revelion. Aceasta a fost operata de urgența, din cauza unei hemoragii interne.

- Pentru ca inultimii ani, Mioara Roman s-a confruntat cu probleme grave de sanatate, fiicaei are grija ca aceasta sa mearga regulat la medic, pentru analize amanunțite.Așa s-a intamplat și in aceasta dimineața, cand cele doua au ajuns la spital.Oana Roman a postat pe contul de socializare o imagine cumama…

- In tanar, in varsta de 18 ani, s-a ales cu mai multe traume și fracturi inchise la gleznele ambelor picioare, dupa ce s-a pornit la magazin sa-și cumpere țigari, insa nu a ieșit pe ușa, ci pe geam.

- O vedeta celebra este in culmea fericirii, dupa ce a devenit mamica pentru prima data. Frumoasa vedeta a fost chiar ea cea care a dat vestea, la putin timp dupa ce a adus-o pe lume pe fetita ei.