Alina Eremia, operată de urgență Alina Eremia a fost nevoita sa iși anuleze planurile de vacanța. In loc sa plece intr-o calatorie exotica, așa cum obișnuia, aceasta a fost operata de urgența. Luni dimineața, artista a fost surprinsa in fața unei clini private, fiind insoțita de iubitul ei, Edi. Aici, ea a fost supusa unei intervenții chirurgicale pentru deviație de sept. „A venit la spital cu un caz grav de deviație de sept, cu obstrucționare nazala și inflamația mucoasei nazale, ceea ce necesita imediata intervenție chirurgicala, mai ales ca abia mai putea respira. O amanare putea sa produca o proasta oxigenare a creierului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

