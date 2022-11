Stiri pe aceeasi tema

- INNA continua seria de colaborari internaționale alaturi de MELON și Dance Fruits Music pentru noul ei single – “Hello Hello”. Piesa este prima colaborare dintre INNA și un artist virtual – MELON. “Hello Hello” este scrisa de artista impreuna cu colaboratorii frecvenți ai acesteia – Alex Cotoi, Marcel…

- Iuliana Beregoi, care e cantareața din Republica Moldova, dar are mare succes și in Romania, a anunțat ca vrea sa devina celebra la nivel internațional. Conform Click, artista și-a dezvaluit marile planuri de viitor, dupa ce s-a intors din America, unde a participat la un eveniment important. Artista…

- Minelli lanseaza „GET GET DOWN”, in colaborare cu CRISPIE, o piesa dance plina de energie. Artista iși continua ascensiunea internaționala cu o piesa ce are la baza o poveste extrem de interesanta. Single-ul este o interpolare și reinterpretare a melodiei „Me & The Gang”, de pe coloana sonora a celebrului…

- Alina Eremia colaboreaza cu Oscar pentru piesa „Umeri de piatra”, unul dintre cele mai neașteptate proiecte muzicale ale artistei din aceasta toamna. Versurile piesei spun o poveste in care, cu siguranța, majoritate dintre noi ne regasim. O lupta intre ceea ce simțim și proiecțiile altora vis-a-vis…

- Cu o comunitate de peste un milion de fani pe platformele de socializare, AMNA a cucerit publicul cu numeroase hituri și interpretari lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 100 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Toamna aceasta artista aduce publicului „Stelele”, o piesa emoționanta…

- “In Zadar | Behind The Music” documenteaza procesul creativ al Alinei Eremia, care alaturi de autori internaționali și producatori romani petrece o saptamana in Zadar, unul dintre cele mai vechi orașe din Croația. Lista de autori a fost alcatuita din Taneisha Jackson, Alex Hosking, Georgia Meek, Kristin…

- Cu o comunitate de peste 2 milioane de fani care o urmaresc pe platformele de socializare, Lidia Buble a cucerit publicul cu numeroase hituri lansate de-a lungul carierei sale, care au generat peste 900 de milioane de vizualizari doar pe YouTube. Artista incepe noul sezon cu a treia piesa internaționala,…

- Inca o colaborare de succes s-a lansat luni, de la ora 19:00, pe canalul de Youtube al lui Dumi și pe toate platformele de streaming. Piesa “Vibrez” este un featuring intre Dumi și Atlass pe care trebuie sa o ascultați in continuare. Dumi ne-a obișnuit cu piese motivaționale iar cele mai noi melodii…