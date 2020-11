Stiri pe aceeasi tema

- Deși in realitate MIRA traiește o frumoasa poveste de dragoste, artista impartașește cele mai personale experiențe ale sale și vrea pe „Cineva” in cel mai nou clip al sau. Artista canta pentru cei care au inima franta, insa aleg sa creada ca dragostea este cel mai frumos sentiment și cauta o inima care…

- Dupa super colaborarea cu The Motans pentru “Din trecut”, Alina Eremia revine cu single-ul “Noi”, cea mai noua piesa semnata de Alina Eremia. Cu un videoclip inedit, o poveste emoționanta și sincera, inspirat din cultura japoneza, in care firul roșu exprima doua suflete care se gasesc in aceasta viața,…

- The Motans revine cu o o noua piesa, despre regasire și iubirea care poate schimba destine, Astrologinc Vorbind. Pentru realizarea clipului, echipa The Motans a colaborat cu brandul OPPO. Impreuna au reușit un experiment inedit și au filmat videoclipul integral cu noul model de telefon OPPO Reno4 Pro.…

- The Motans revine cu o noua piesa care se numește ”Cel din Oglinda” cu videoclip oficial, o piesa manifest despre viața artistului și modul in care alege sa traiasca fiecare zi. ”Cel din Oglinda” a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans) iar de productie si partea muzicala s-au ocupat Sebastian Barac,…

- Killa Fonic lanseaza ”Sange In Palme”, o piesa cu un stil nou pe care artistul il abordeaza, cu accente house. Piesa a fost compusa de Killa Fonic, Costel Domințeanu, textul a fost scris de Killa Fonic, iar producția audio ii aparține lui Costel Domințeanu. Cu un videoclip cinematic pe care artistul…

- AMI și Florian Rus revin cu o noua colaborare pentru piesa “Regrete”, o piesa optimista in ciuda titlului, o invitație la o viața traita intens, fara limite, cu distracție și experiențe memorabile. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Bogdan Todor și Alex Ghinea, text Florian Rus, Bogdan Todor și producție:…

