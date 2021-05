Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata americana Billie Eilish a anuntat marti, pe Instagram, lansarea pe 30 iulie a celui de-al doilea album, intitulat ''Happier Than Ever'', un material discografic realizat in perioada de lockdown si care urmeaza discului de debut, ''When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'', recompensat…

- Publicul vizitator poate primi informații despre album miercuri, 28 aprilie, fie la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, intre orele 13:00 – 20.00, fie pe paginile oficiale de Facebook: Muzeul de Etnografie Brașov și Romania Salbatica. Autorul demersului, Dan Dinu, va prezenta albumul care face…

- Una dintre cele mai de succes artiste din Romania și un model pentru mulți tineri, Alina Eremia, lanseaza un nou single, Dependența mea. Piesa vorbește despre dependențe și atașarea fiecarui om de activitați sau lucruri care pot fi considerate superficiale. Din dorința de a ramane in permanența conectați…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța ca a fost lansat in dezbatere publica proiectul bugetului Capitalei pentru anul 2021. Printre obiectivele prioritare se numara modernizarea rețelei de termoficare sau lucrarile de infrastructura de la Prelungirea Ghencea. ”Am lansat in dezbatere publica…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- Corul Național de Camera „Madrigal-Marin Constantin” și Casa de discuri Roton Music lanseaza noul album discografic „Ave Maria”, primul din seria dedicata Sarbatorilor pascale, celebrate...

- Demi Lovato a anunțat ca o sa lanseze un album nou-nouț in doua saptamani. Artista in varsta de 28 de ani a facut dezvaluirea asta in cadrul unei intalniri pe Clubhouse. Albumul se va numi Dancing With the Devil: The Art of Starting Over și va aparea pe 2 aprilie. Titlul original trebuia sa fie... View…

- Dupa succesul piesei "Vino, du-te", colaborarea cu Lidia Buble, piesa care este, in continuare, in top 10 al celor mai difuzate piese romanești, trupa VUNK lanseaza astazi, de Dragobete, un album plin de iubire, intitulat "Numai la doi". Materialul vine insoțit de proiecte vizuale, filmate in "sufragerie",…