- Doi copii din Ucraina au filmat zona din orașul Mariupol unde locuiau inainte de inceperea razboiului. Practic, intregul cartier este o ruina, iar blocurile și restul cladirilor sunt bombardate și parasite. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa ce s-au terminat filmarile de la Insula Iubirii, sezonul 6, iata ca viața lui Bogdan Ionescu s-a schimbat. Deși n-a reușit sa plece acasa cu vreo concurenta, el a intalnit-o pe Sorina, noua sa partenera. Cum s-au fotografiat cei doi impreuna in vacanța.

- Un eveniment rutier in care au fost implicate doua autorutisme s-a produs, astazi, pe Drumul Național 1B, in intersecția de la Popasul Merei. Impactul a fost filmat de camera de supraveghere a unei mașini. In imaginile postate pe grupul de Facebook InfoTrafic Buzau se vede cum șoferul unui Logan de…

- Saptamana trecuta s-a auzit iar ”Acțiune!” in municipiul muscelean! O echipa de cineaști e implicata in realizarea unui scurtmetraj, un proiect dezvoltat sub egida Universitații Naționale de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din București, iar din echipa de producție fac parte și doi…

- Barbatul din Barlad, filmat in timp ce lovește cu brutalitate un varstnic, a fost reținut pentru 24 de ore, au anunțat reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui. Doi copii, fiul și nepotul agresorului, au fost cei care l-au și chemat pe agresor, iar unul dintre ei a filmat intreaga…

- Un ied de capra neagra a fost filmat in timp ce este alaptat de mama sa, in Parcul Natural Bucegi. Momentul a fost surprins de Vali Balan, ranger la Romsilva- Administratia Parcului Natural Bucegi.Perioada de gestatie la capra neagra este de circa 5 luni, dupa alte surse 170 de zile. Iezii se nasc la…

- Pepe a publicat o imagine induioșatoare cu iubita sa, chiar de ziua ei. Yasmine Ody este insarcinata in ultimul timestru cu baiețelul artistului. Iata in ce ipostaza romantica s-au fotografiat cei doi.

- Un urs și-a facut apariția, sambata noapte, in apropierea unui restaurant din stațiunea Predeal și a fost filmat de un grup de turiști. Oamenii s-au grabit sa inchida ușile, scrie Știri de Cluj.Mai mulți turiști care se aflau sambata noaptea la un restaurant din Predeal s-au trezit cu un urs care a…