Alina Eremia ii declara dragostea iubitului ei prin noul sau single – „As da” Dupa o lunga perioada in care Alina a preferat sa tina departe de ochii tuturor relatia pe care o are cu iubitul ei, dar si sentimentele pentru acesta, artista s-a decis sa ii faca cea mai sincera declaratie de dragoste, in cel mai frumos si autentic mod, prin muzica. Alina lanseaza un nou single, „As da”, piesa prin care a dorit sa redea povestea pe care o traieste alaturi de partenerul sau. „Eram intr-o seara acasa in fata pianului si, dintr-o joaca, am compus refrenul acestei piese. „As da” este o melodie extrem de personala, este una din cele mai sincere piese pe care le-am scris, dar si una… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

