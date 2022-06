Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia, in varsta de 28 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. A devenit cunoscuta odata cu apariția in serialul „Pariu cu viața”, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Recent, interpreta a vorbit despre o perioada dificila din viața ei. In cadrul unui Podcast,…

- Trei minori din Orhei au lasat in plina strada doua persoane fara telefoane și bani, iar unuia dintre aceștia i-au luat și adidașii din picioare. Anterior, tinerii au mai fost atrași la raspundere pentru cazuri similare, spun oamenii legii.

- Tudor Chirila este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastra. Vedeta se bucura de aprecierea și atenția publicului. Artistul se implica in mai multe proiecte și este urmarit de mii de romani. Celebrul artist a acordat, recent, un interviu pentru spectacola , in timpul caruia a marturisit…

- Lili Sandu a fost invitata la „Vorbește lumea”, emisiunea de la PRO TV, unde a facut dezvaluiri neașteptate. Vedeta a recunoscut ca i-a fost dificil sa se adapteze la viața de mama și alcoolul a fost un refugiu pentru ea. Pentru Lili Sandu, in varsta de 42 de ani, a fost destul de greu sa se adapteze…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dana Marijuana a facut dezvaluiri șocante despre moartea iubitului ei. Ce a marturisit vedeta despre decesul partenerului ei. Cantareața susține ca o femeie razbunatoare i-a vrut raul barbatului.

- Al patrulea episod din „One True Singer” este disponibil pe HBO Max. Cei 10 concurenti vor avea parte de o surpriza si de o noua provocare. Emil Rengle, dansator, coregraf si castigator al emisiunii Romanii au talent ajunge in casa One True Singer si ii va invata pe concurenti cum sa se exprime prin…

- Andreea Balan este implicata in multe proiecte de succes, iar ”Dancing un Ice - Vis in doi” este unul dintre ele. Vedeta face echipa cu Gabriel Coconu in competiția pe gheața de la Antena 1, iar experiența a fost o adevarata provocare pentru ea, dar a reușit sa faca performanța. Artista a dat detalii…

- Agentul Victor Becali vorbește in termeni laudativi despre Octavian Popescu, puștiul de 19 ani considerat fotbalistul momentului in Liga 1. Vedeta celor de la FCSB traverseaza cel mai bun moment al carierei, Tavi fiind desemnat recent „Jucatorul lunii martie” in ancheta Gazetei Sporturilor. ...