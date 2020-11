Stiri pe aceeasi tema

- Ștefania a anunțat pe rețelele de socializare ca se confrunta cu probleme de sanatate de cand s-a intors din vacanța de la mare. „Libelula” lui Speak le-a descris fanilor simptomele neplacute prin care trece acum.

- De duminica, turiștii din zona de vest a țarii pot zbura direct, cu o cursa charter de vacanța catre o destinație exotica din Orientul Mijlociu, Hurghada – Egipt. Incepand de duminica, 30 august 2020, operatorii de turism vor pune la dispoziția turiștilor curse charter de vacanța spre destinația Hurghada,…

- La intrarea in Rezervația Naturala Cheile Tișiței, Cascada Putnei și zonele cu unitați comerciale din stațiunea montana Lepșa, polițiștii vranceni au desfașurat activitați de informare a turiștilor in vederea reducerii riscului de victimizare și de implicare in activitați infracționale In data de 24…

- Croatia a anuntat ca va reintroduce, de luni, 24 august, unele restrictii pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus. The post O țara preferata de timișeni ca destinație de vacanța introduce, de luni, noi restricții appeared first on Renasterea banateana .

- Premierul Ludovic Orban susține ca moțiunea de cenzura depusa de PSD este ”o culegere de miniciuni” și considera ca este scrisa de cineva ”care a baut apa dupa Dancila”.Citește și: SURSE - Moțiunea de cenzura: curentele de gandire din Parlament ”Aceasta moțiune parca a fost scrisa de…

- Dupa ce primarul Cugirului, Adrian Teban, a declarat astazi ca una din fiicele sale a fost testata pozitiv la infecția cu noul coronavirus, un alt politician din zona, Dacian Herlea, candidat din partea ALDE la Primaria Șibot, a anunțat, pe o rețea de socializare, ca fiul mai mare sau are COVID-19,…

- Ludovic Orban, premierul Romaniei a avut luni o reacție acida, dupa ce PSD a anunțat ca va depune o moțiune de cenzura impotriva Guvernului liberal. Orban spune ca este increzator, iar acest gest din partea social-democraților este unul iresponsabil care va arunca Romania in aer.„Sa depui moțiune de…

- Mihaela Borcea radiaza de fericire la cei 50 de ani ai sai, mai ales de cand iși traiește povestea de dragoste alaturi de barbatul visurilor sale. Cei doi iubiți au decis sa mai scape de stresul cotidian, și au facut o noua escapada romantica, de data aceasta intr-o alta stațiune de lux.