- Elena Gheorghe și-a luat toți fanii prin surprindere, dupa ce s-a afișat cu parul scurt in fața lor, pe rețelele de socializare. Iata cum arata artista dupa transformarea spectaculoasa de look, dar și reacție au avut internauții la vedere ei.

- Edward Sanda și-a lasat admiratorii cu gura cascata, dupa ce s-a afișat cu fața insangerata pe rețelele de socializare. Tocmai pentru a nu-i ține prea mult cu sufletul la gura, iubitul Cleopatrei Stratan le-a explicat care este motivul.

- Nicole Cherry face ce face și iar ajunge in atenția tuturor! Daca pana acum vocea ei uluitoare i-a lasat masca pe admiratori, de aceasta data, artista a stralucit printr-o transformare de look! Mai exact, vedeta a renunțat la parul șaten și s-a afișat blonda pe Internet. Tu cum crezi ca ii sta?

- Mirela Vaida și-a luat admiratorii prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții! Frumoasa prezentatoare de televiziune a demonstrat ca nu are nimic de ascuns și s-a afișat complet nemachiata! Iata cum arata tenul vedetei fara nicio urma de produs cosmetic!

- Zanidache Edmond este unul dintre concurenții de la „Chefi la Cuțite” care deși nu are cunoștințe de bucatarie impresioneaza prin ambiția și determinarea lui. Cu un trecut emoționant, tanarul de 22 de ani a devenit un personaj colorat și nonconformist care atrage atenția pretutindeni.

- Dupa un diagnostic-surpriza de Coronavirus, Adelina Pestrițu a ales sa se retraga temporar din lumina reflectoarelor. O data vindecata, ea a marcat o revenire in forța și iși surprinde fanii cu tot felul de experimente in materie de look.

