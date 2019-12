Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, ii invita pe focșaneni sa participe in aceasta seara, incepand cu ora 17.00, la aprinderea luminilor de sarbatori și deschiderea targului de Craciun: „Vineri, 6 decembrie 2019, intr-o seara speciala pentru noi toți, Focșaniul va imbraca stralucitoarele…

- Feerie și bucurie in Piața Libertați! Așa a inceput povestea Targului de Craciun! Primarul municipiului Satu Mare alaturi copiii adunați in jurul bradului au aprins astazi luminițele care impodobesc orașul! Atmosfera este magica și in Piața 25 Octombrie! Va așteptam sa ne bucuram impreuna de surprizele…

- Aprinderea iluminatului de Sarbatori si deschiderea oficiala a Targului de Craciun va avea loc sambata, 30 noiembrie, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, in fata Primariei Municipiului Iasi. La eveniment vor participa Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei regale romane, alaturi de Alteta Sa…

- Cantareata americana Mariah Carey a doborat trei recorduri mondiale Guinness cu melodia „All I Want for Christmas Is You”, potrivit The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Luni seara, organizatia Guinness World Records a recompensat-o pe artista cu trei distinctii - cel mai bine clasat cantec…

- Concerte, parada și defilare militara, focuri de artificii, aprinderea bradului de Craciun și a iluminatului ornamental de sarbatori, expoziții, proiecții cinematografice, toate acestea le promit autoritațile locale din Pitești in perioada miercuri, 27 noiembrie – luni, 2 decembrie, cu ocazia Zilei…

- Cu totii stim ca dietele fulger sunt favoritele doamenlor. De fapt, ale tuturor, pentru ca promit sa ne ajute sa scapam de acele doua, trei kilograme in plus, in timp record. Ar trebui sa fim atenti, insa, la efectele pe care un regim alimentar drastic le-ar putea avea asupra sanatatii.

- Asa circ si panarama n-a mai vazut Ploiestiul de cand a fost atestat ca oras. Cu mai bine de o luna jumate pana la Craciun, Dobre a impodobit deja principalele artere de circulatie. Disperarea de a aduce cat mai multe voturi pentru PNL la prezidentiale se manifesta, zilele astea, in cele mai neasteptate…

- „Mai sunt puține zile pana la Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos. Fiecare membru al comunitații noastre iși va impodobi casa cum știe mai bine și mai frumos. Primaria Comunei Olari, in parteneriat cu Parohia Ortodoxa din Olari, recomanda achiziționarea brazilor in ghiveci. Astfel, dupa…