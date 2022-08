Stiri pe aceeasi tema

- Alina și Valentin, finaliștii sezonului 5 Mireasa, au ajuns in Republica Moldova, acasa la tanara. Cei doi proaspat casatotiți petrec timp impreuna cu cei dragi, iar Valentin a publicat un videoclip in care se observa ca el și soția au fost intampinați cu drag de rudele Alinei.

- Iata ca a venit și ziua cea mare pentru concurenții din casa Mireasa, ziua in care se casatoresc. Toți concurenții sunt emoționați, iar inainte de a spune marele „DA” in fața primarului, cuplurile iși spun juramintele de dragoste. Alina și Valentin sunt primii din casa care fac marele pas al relației…

- Alina și Valentin au trecut prin multe incercari in cele 6 luni de la intrarea in competiție. Alina a declarat de la inceput ca vrea o familie, Valentin a intrat cu ganduri de insuratoare și la un moment dat planurile lor s-au intersectat.

- Spiritele s-au incins din nou in cuplul format de Valentin și Alina, in casa Mireasa. Cei doi și-au aruncat reproșuri pe banda rulanta unul celuilalt, in cadrul a ceea ce pare a fi un impas in relația lor. Concurenții nu reușesc sa se ințeleaga, in ciuda eforturilor lor.

- Anda și Alina de la Mireasa sezon 5 s-au certat in emisia live din 28 iunie 2022, la Capriciile Iubirii. Totul a pornit la petrecerea de sambata, cand logodnica lui Valentin și Nora au discutat despre Leo.

- Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5 trec printr-o perioada neplacuta și sunt la un pas de desparțire. Dupa ce mama fetei a intervenit telefonic, a venit randul doamnei Lapuștean sa le dea cateva sfaturi.

- Relația dintre Valentin și Alina pare sa „scarțaie” din ce in ce mai mult in ultima vreme. Ce discuții au aparut intre cei doi concurenți in ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii. Cat de aproape sunt, de fapt, de desparțire.

- Eveniment extrem de important in casa Mireasa – Capriciile Iubirii! A avut loc a doua cerere in casatorie. Valentin a facut pasul cel mare, nu a stat deloc pe ganduri și a cerut-o in casatorie pe Alina. Cum s-a intamplat totul, dar si cum a reacționat concurenta.