Alina de la Exatlon a aparut pentru prima data la TV, dupa ce a parasit competiția. Fosta Razboinica a comentat cele mai noi nominalizari și a marturisit ca favorita ei este Diana Belbița. Despre Anca, fosta ei colega, a declarat ca nu are cum sa ajunga in echipa Faimoșilor, pentru ca nu este foarte buna.