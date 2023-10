Stiri pe aceeasi tema

- ​De la inceputul anului 2023, Cristiano Ronaldo joaca in tricoul arabilor de la Al-Nassr. Ajuns la varsta de 38 de ani, jucatorul portughez a decis deja la ce echipa iși va incheia cariera.

- Programul de depistare a cancerului de san trebuie continuat deoarece, in ultimii doi ani, prin intermediul proiectului inițiat de Institutul Regional de Oncologie Iași, au fost depistate peste 25 de mii de cazuri noi in regiunile Nord–Est și Sud–Est. Proiectul are finanțare pana la sfarșitul anului,…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat o noua decizie importanta pentru protectia mediului prin adoptarea de masuri care restrictioneaza microplasticele adaugate in mod intentionat in produse. Noile norme vor impiedica eliberarea in mediu a aproximativ o jumatate de milion de tone de microplastice. Aceste…

- Duminica, 1 octombrie, incepe primul sezon al celui mai așteptat reality show al momentului: Love Island Romania. Alina Ceușan, gazda emisiunii, va avea alaturi de ea un povestitor, care va urmari, pas cu pas, parcursul celor 10 concurenți. DJ-ul Virgin Radio Romania, Dragoș Raduța, este vocea care…

- APEX Speed Fest, evenimentul care a captivat pasionații de motorsport de toate varstele, a luat cu asalt Piața Constituției in perioada 02-03 septembrie, iar Virgin Radio Romania a fost partenerul media oficial. Festivalul APEX Speed Fest a transformat Piața Constituției intr-un paradis al pasionaților…

- Cu bucurie va anunțam ca Virgin Radio Breakfast se intoarce pe frecvențele voastre pe data de 4 septembrie, intr-o noua și revigoranta formula. Dupa doi ani de prezența in matinal, Andrei Niculae aduce numeroase surprize in noul sezon, inclusiv o schimbare importanta in componența matinalului. Acum,…

- Sandra Bullock, faimoasa actrița in varsta de 59 de ani, a ales sa onoreze memoria partenerului sau, Bryan Randall, printr-un gest care va ramane viu in inimile celor care i-au cunoscut povestea. Dupa ce iubitul ei a pierdut batalia cu scleroza laterala amiotrofica, vedeta a decis sa-și ia ramas bun…

- Alina Ceușan prezinta Love Island la Pro TV. Primele declarații! Sezonul de toamna vine cu surprize pentru telespectatorii Pro TV. Postul de televiziune lanseaza emisiunea Love Island, realizata dupa un format internațional ce se bucura de foarte mare succes. In curand, show-ul va putea fi urmarit atat…