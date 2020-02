Alina Ceușan și Carmen Grebenișan: making of coperta Unica martie…

Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt adevarate dive in lumea online-ului și formeaza una din cele mai indragite de la Asia Express. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan apar pe coperta de martie a revistei Unica. Cele doua au pozat in ținute pastelate superbe, aducand primavara mai devreme la shooting. Deși inca obosite dupa Asia Express, cele doua s-au distrat nespus, pozand in fața camerelor cu o naturalețe innascuta. Daca vrei sa vezi cum a decurs shooting-ul pentru coperta de martie a revistei, urmarește clipul nostru. Cameraman: Dumitru Angelescu Stilist: Irina Hartia Hair-stylist: Adonis…