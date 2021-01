Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Rezultatele oamenilor cu suflet, care se gandesc si la semenii lor neajutorati, nu se lasa asteptate prea mult, cuvintele magice ale lunii decembrie fiind generozitate si implicare! Cele doua campanii umanitare initiate si desfasurate de Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Romania Banatul de…

- Gala Unica 2020 face sfarșitul de an mult mai fericit, premiind nu doar oamenii care conteaza, ci și oamenii care ii voteaza! Chiar daca anul 2020 nu este cel mai optimist, asta nu ne impiedica sa sarbatorim oamenii frumoși și realizarile lor: fie ca vorbim de vedete, de oameni de cariera sau artiști.…

- Sarbatorile se apropie cu pași destul de repezi, așa ca nu ar fi deloc o idee rea sa incepi sa cauți inca de pe acum cadoul potrivit pentru iubitul tau. Avantajele unei cautari de cadouri pentru iubit incepute din timp sunt considerabile: de la posibilitatea de a cumpara produse la prețuri mai mici…

- Meteorologii spun ca vremea se racește de miercuri și ca la munte va incepe sa ninga. O veste pe care cei de acolo abia o așteptau. In ciuda pandemiei și a restricțiilor din ce in ce mai dure, in stațiunile de la munte au inceput pregatirile pentru sezonul turistic de iarna.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD GALBEN pentru zona de munte a judetului Neamt. Aceasta este valabila sambata, 31 octombrie, intre orele 2:00-20:00. “In jumatatea de nord a Carpaților Orientali și in zona inalta a Carpaților Meridionali temporar vor fi precipitații…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, i-a indemnat, marti, pe credinciosi sa nu transforme incercarile din viata lor intr-un prilej de razvratire, ci intr-o ocazie de indreptare. „Am remarcat ca unul din protopopii de la Valenii de Munte spunea: ‘Noi am adus aici, la pelerinajul de la Sarbatoarea…

- Carmen Grebenișan și Alina Ceușan sunt prietene bune de ani de zile. Cele doua au format o echipa la Asia Express, iar acum se pregatesc de un eveniment important in viața lor, botezul micuțului Rock, baiatul Alinei Ceușan. Carmen Grebenișan a acordat un interviu pentru revista Viva!, in care a dezvaluit…

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan sunt de nedesparțit! Iata ca, dupa ce toata lumea le-a considerat surori, acum, cele doua se inrudesc pe bune! Despre ce vorbim? Carmen și iubitul sau, Alex, il vor boteza pe fiul Alinei Ceușan! De la cele mai bune prietene, vloggerițele au ajuns la nașa și fina!