Stiri pe aceeasi tema

- Probleme in paradis pentru Giani Kirița și iubita lui puștioaica, iar eroul de la ”Exaatlon Romania”, a simțit asta pe propria piele dupa ce iubițica in varsta de 21 de ani a inceput sa-l scoata din pepeni pe fostul fotbalist de la Dinamo. Cei doi nu au mai rezistat sa ajunga acasa și s-au contrat […]…

- "Unde-i Ilinca cea frumusica de altadata? Erai o superbitate de femeie inainte de aceste interventii si inainte sa exagerezi cu sportul. Ma uit cu placere la Bravo ai stil din 2017-2018 si te admir acolo, erai speciala. Acum esti la fel ca toate celelalte femei care vor sa arate ca altcineva...asta…

- Piesa ”Noapte alba!” a fost lansata si se pare ca este pe placul fanilor, insa nu doar versurile, ci si imaginile cu Elena si Emanuel, fiind extrem de apropiati. ”Cine urmarește acest clip, nu mai are niciun dubiu! Este clar! In el, avem niște cadre in care parem un cuplu pe bune! Trebuie…

- Diana Bart este insarcinata pentru a doua oara și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Prezentatooarea de la Prima TV a dezvaluit cate kilograme s-a ingrașat pe perioada sarcinii. Vedeta nu se poate plange deloc, dat fiind ca face parte din categoria mamicilor norocoase: nu are grețuri…

- "Vreau sa imi cumpar o casa. O casuța pe pamant, cu un pic de curte. Vreau sa am suficient loc cat sa se joace baiețelul meu afara. Am și un caine, o cațelușa maidaneza pe care am gasit-o pe strada și am adoptat-o și pe care o iubim foarte mult. O curticica mica ar fi suficient pentru noi și o casuța…

- Lili Sandu, reacție dura fața de fanii rautacioși. Vedeta a raspuns criticilor privind kilogramele acumultate in timpul sarcinii, spunand ca toate transformarile suferite de ea in aceasta perioada sunt perfect normale și sanatoase.