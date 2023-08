Stiri pe aceeasi tema

- Daria Cuflic e ispita la „Insula Iubirii”, sezonul 7, care e difuzat acum la Antena 1. Dincolo de apariția ei pe micul ecran, aceasta are o afacere, care are mai mare succes acum, dupa ce ispita a aparut la televizor. Intr-un interviu pentru Playtech, ispita Daria Cuflic a vorbit despre experiența și…

- De ce a vrut Gina Pistol sa se desparta de Smiley Gina Pistol și Smiley formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din peisajul monden. Primele zvonuri referitoare la relația lor au aparut in vara anului 2017. In primii ani insa, Gina și Smiley au evitat sa vorbeasca despre povestea lor sau sa se…

- Catalin Bordea este un actor și comediant roman, cunoscut pentru rolul de jurat in emisiunea iUmor de la Antena 1.Ce a spus Catalin Bordea despre divorț?Dupa ce a anunțat pe Instagram ca s-a separat de soția sa, Catalin Bordea a oferit prima sa declarație despre acest eveniment trist din viața sa. Acesta…

- Ce știm despre sezonul 2 din serialul Wednesday Tim Burton este geniul din spatele serialului Wednesday de pe Netflix. Sezonul 1 a fost filmat integral in Romania și a devenit rapid cel mai vizionat serial in limba engleza de pe platforma de streaming. A fost deja confirmat oficial sezonul doi. „A fost…

- Ce vom vedea la Love Island Romania, noul reality show Pro TV Pro TV pregatește o surpriza de proporții pentru iubitorii emisiunilor de tip reality show. Este vorba despre emisiunea Love Island Romania, realizata dupa un format internațional ce se bucura de foarte mare succes. In curand, show-ul va…

- Andreea Balan (38 de ani) a dat uitarii eșecurile in dragoste și iubește din nou. Cel care i-a readus zambetul pe chip este nimeni altul decat valorosul jucator de tenis Victor Vlad Cornea (29 de ani): „Intotdeauna sa crezi in magie și in iubire!”, a fost mesajul inflacarat al solistei, postat pe Instagram,…