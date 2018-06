Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul viitorului combina online cu offline, unul in care este foarte usor sa cumperi si sa platesti, in trend cu tinerii consumatori, a declarat Alexandru Bratu, country manager, JYSK , la conferinta ZF Retail 2018. "Media magazinelor din Romania este cu 50-70% mai mare decit in…

- Petre Apostol Cea de-a X-a editie a Campionatelor Balcanice de alergare montana a avut loc la Vrnjacka Banja, in Serbia, la care in lotul national al Romaniei a fost convocat si prahoveanul Marius Radoi (foto, primul din dreapta), de la CS Atletico Slanic. Elevul antrenorului Gheorghe Musat a evoluat…

- Primele autobuze electrice care vor circula in Romania, pe strazile din Cluj-Napoca, asteapta ultima inspectie pentru a fi livrate. Vehiculele Urbino 12 Electric sunt pregatite de plecare in fabrica Solaris din Polonia, compania care a castigat licitatia privind furnizarea autobuzelor, scrie Mediafax.…

- Echipa de tenis feminin a Romaniei s-a calificat duminica in Grupa Mondiala a Fed Cup, dupa ce Simona Halep, numarul unu mondial, a obtinut victoria decisiva in barajul cu Elvetia, gazduit de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca. Halep a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-1, pe veterana Patty Schneyer (39…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca a „angajat” primul functionar public virtual din Romania. E vorba de un proiect de inteligenta artificiala, prin care locuitorii orasului pot depune cereri online la Primarie, economisind astfel 40% din timpul lor, declara la RFI primarul Emil Boc, potrivit News.ro…

- O delegatie a Uniunii Nationale a Patronatului Roman, condusa de presedintele Ioan Lucian, a participat marti, 10 aprilie, la funeraliile presedintelui celei mai mari confederatii patronale din Ungaria, VOSZ. Cea mai reprezentativa personalitate a mediului de afaceri din Ungaria ultimilor 30 de ani,…

- Prima masura luata de Alexandru Dedu dupa realegerea in funcția de președinte se anunța ca un fiasco total. Cluburile sunt revoltate, iar președinții spun ca handbalul va avea un regres major. Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a decis duminica, la Cluj Napoca, noile prevederi…

- Ministrul Mihai Fifor s-a aflat intr-o vizita de informare in garnizoana Cluj-Napoca unde a subliniat ca Romania poate fi vazuta drept cel mai important furnizor de securitate de la Marea Neagra