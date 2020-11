Alina Ceușan e gata de botez, dar nu știe când va avea loc In luna septembrie, Alina Ceușan a devenit pentru prima data mama. Vedeta a facut recent primele declarații despre botezul baiețelului ei, Rock care va avea loc in curand, insa acest eveniment va fi unul restrans, pe timp de pandemie, cu puțini invitați și probabil doar cu familia cuplului.Deși ne aflam... The post Alina Ceușan e gata de botez, dar nu știe cand va avea loc appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

